Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Патриарх всея Грузии Илия II подписал указ об отставке епископа Бодбийского Иакова (Якобашвили). Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В приказе отмечается, что освобождение от должности произведено на основании личной просьбы епископа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что епископ Иаковподал в отставку с поста хорепископа Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Напомним, 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительстваГеоргий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД ГрузииВахтанг Гомелаури. По словам отца Якоба, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава)и протоиерей Георгий Мамаладзе, который весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриархаШорены Тетруашвили.

Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода.

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