Бужумбура, , 14:08 — REGNUM Четырем арестованным журналистам газеты Iwacu и их водителю были предъявлены обвинения в подрыве устоев национальной безопасности Бурунди. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Репортеры и их водитель предстали перед судом в Бубанзе в субботу, 26 октября, когда прокурор Клемент Ндикурийо обвинил их в «соучастии в подрыве внутренней безопасности государства», на условиях анонимности сообщил сотрудник полиции.

«Затем пятеро задержанных были доставлены в центральную тюрьму в Бубанзе, где их заключили под стражу», — добавил он.

В соответствии с уголовным кодексом Бурунди им может грозить от пяти до 10 лет тюрьмы в случае признания их виновными.

Правозащитные организации «Репортеры без границ» (RSF) и «Human Rights Watch» призвали к немедленному освобождению журналистов, передавало ИА REGNUM.

Напомним, что бурундийские репортеры независимой газеты были задержаны во вторник, 22 октября, во время подготовки репортажа в Бубанзе, на северо-западе страны, что вызвало призывы групп по защите свободы прессы к их немедленному освобождению. По словам журналистов, репортеров арестовали при попытке поговорить с жителями, спасающимися от боев между мятежниками и национальными силами.

По меньшей мере 14 членов организации, базирующейся в восточной части ДР Конго, возглавляемой бурундийской оппозиционной фигурой, были убиты в результате недавней вспышке насилия, первого в своем роде в Бурунди с 2017 года, передают журналисты Daily Monitor.

По информации газеты, Iwacu — одно из последних независимых изданий в стране, а его репортеры ранее сообщали о случаях внесудебных убийств и произвольных арестов во время нападений в этом районе Бурунди.

Члены RSF недавно предупреждали, что в Бурунди СМИ подверглись таким жестким карательным мерам, что «существует опасность исчезновения всех форм независимой журналистики» менее чем за год до президентских выборов в 2020 году.

В настоящее время Бурунди занимает 159-е место из 180 стран мира по индексу свободы прессы RSF.

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