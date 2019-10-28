Идлиб, Сирия, , 13:58 — REGNUM Самолёты российских ВКС на днях провели серию авиаударов, в ходе которых в южной части провинции Идлиб были уничтожены несколько целей, принадлежащих террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Налёты российской авиации были направлены против командных пунктов группировки и скоплений её живой силы и техники в городах Тафтаназ, Хасс, Кафр-Набль и Сармин, находящихся в южной части Идлиба. До нанесения ударов с воздуха российские самолеты-разведчики отслеживали передвижения и сосредоточения боевиков в этих населённых пунктах.

В результате авиаударов были уничтожены три штаб-квартиры боевиков, а также шесть транспортных средств, включая полноприводный автомобиль, используемый исламистами для перевозки оборудования, боеприпасов, оружия и личного состава.

На фоне стремительного развития ситуации на северо-востоке Сирии проблема региона Большого Идлиба как бы отошла на второй план. Однако задача по искоренению террористов в этой части Сирии и возвращение её под контроль Дамаска остаётся на повестке дня.