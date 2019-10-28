Самара, , 13:45 — REGNUM Чиновником Самарской области рекомендовано до конца текущего года отказаться от служебной переписки в иностранных мессенджерах. Об этом 28 октября сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин журналистам.

По его словам, перейти на российские мессенджеры необходимо всем, включая представителей правительства, министерства и подведомственных организаций.

«Данная рекомендация касается всех органов власти, государственных, муниципальных, а также подведомственных учреждений», — сказал Казарин.

Напомним, что ранее в социальных сетях департамент образования Самары опубликовал письмо, в котором сотрудникам образовательных учреждений города было рекомендовано отказаться от использования в служебной переписке иностранные мессенджеры.

Казарин пояснил, что такая рекомендация касается только служебной переписки и вызвана необходимостью использовать российское программное обеспечение.