Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM Для участия в конкурсе на пост мэра Йошкар-Олы подали заявление девять человек. Об этом сообщает горсобрание депутатов.

По-прежнему, перечень участников конкурса не раскрывается.

Индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с претендентами на пост главы города состоится 30 октября в 14:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, прием документов от кандидатов завершился 23 октября. В Положении о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского округа «город Йошкар-Ола» в редакции от 4 сентября 2019 года указано, что «конкурс является открытым по составу участников». Однако в пресс-службе городского парламента отказываются комментировать перечень кандидатур, ссылаясь на положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации. В настоящее время в статусе временно исполняющего обязанности главой Йошкар-Олы является Евгений Маслов, полномочия которого истекают в конце октября. Он занял этот пост в декабре 2018 года.

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