Бишкек, , 13:39 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил с министром юстиции Японии Кацуюки Каваи перспективы привлечения киргизстанцев на работу в Японию. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД рассказал о том, что киргизская сторона проводит работу по подготовке кадров, соответствующих требованиям выдачи виз категорий «Специальные навыки 1» и «Специальные навыки 2», одобренных ранее одобренных японским правительством.

В свою очередь глава минюста Японии заявил, что в рамках новых правил, в течение пяти лет японские власти планируют выдать киргизстанцам свыше 345 тысяч виз для работы в таких сферах, как строительство, сфера услуг и обслуживание автомобилей.

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