Таллин, , 13:36 — REGNUM Российский самолёт Ту-154, который принадлежит МВД РФ, вторгся в воздушное пространство Эстонии. Такое заявление сегодня, 28 октября, сделал главный штаб Сил обороны, сообщает портал ERR.

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При этом отмечается, что сам инцидент произошёл утром 25 октября. По версии эстонской стороны, самолёт ТУ-154 без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провёл там менее минуты. Также в штабе утверждают, что у воздушного судна был включен транспондер, а план полёта отсутствовал.

«Самолёт не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии», — отмечается в сообщении.

После этого МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему соответствующую ноту, пишет портал. По данным Эстонии, это было третье в 2019 году нарушение воздушной границы республики самолётом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное заявление эстонские военные делали и в мае 2019 года. Тогда, по их данным, самолёт Ту-154, принадлежащий ВМФ России, якобы без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо.