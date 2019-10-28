Пенза, , 13:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил первым заместителем председателя регионального правительства бывшего главу Пензы Виктора Кувайцева. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Кувайцев будет курировать несколько направлений, однако основным станет реализация национальных проектов в регионе.

Назначая Кувайцева губернатор отметил его успешную работу на посту главы Пензы, он подчеркнул, что было очень много сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, Кувайцев возглавлял администрацию города с декабря 2015 года. На выборах 8 сентября 2019 года он был избран депутатом гордумы от «Единой России». Городской парламент принял отставку Кувайцева 20 сентября. Теперь от депутатского мандата ему придется отказаться.

При этом на пост главы администрации Пензы 25 октября был избран зампред регионального правительства Иван Лузгин, который и сменил Кувайцева.