Москва, , 13:21 — REGNUM В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием. Поручение правительству России подготовить и внести соответствующие поправки в российское законодательство дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Об исполнении поручения премьер-министр Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года.

Также глава государства поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку в интернете информации о наркотиках, методах их изготовления и местах их продажи. Кроме того, российский лидер предложил изучить и обобщить опыт регионов по профилактике наркомании и ресоциализации наркозависимых и перенести этот опыт на всю территорию страны, а также оказать поддержку НКО, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что в России за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. Так, по статьям, связанным с наркотиками, наказание в тюрьмах отбывают 26% от общего количества заключённых.

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