Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Хакеры атаковали официальные грузинские порталы, в том числе сайтпрезидента Грузии Саломе Зурабишвили, на котором появилась фотография Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с надписью «I'll be back» («Я вернусь»).

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

На страницах государственных ведомств, органов местного самоуправления и различных официальных структур также было размещено фото экс-президента, который заочно был осужден в Грузии за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы.

В данное время сайт президента Грузии не работает.

Напомним, Саакашвили, проживающий на Украине, регулярно встречается оппозиционерами из Грузии и обещает вернуться домой и свергнуть нынешнюю власть.

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