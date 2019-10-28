Киев, , 13:12 — REGNUM В текущем году общая сумма денежных переводов украинских мигрантов из-за рубежа может составить $12 млрд, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук 28 октября в интервью «РБК-Украина».

"Не исключено, что в этом году может быть порядка $12 миллиардов», — рассказал он.

Чиновник отметил, что переводы мигрантов влияют на обменный курс доллара в стране.

«Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов», — добавил Николайчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители эстонского бизнеса предложили «чипировать» трудовых мигрантов из-за наплыва гастарбайтеров с Украины.

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