Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Епископ Бодбийский Иаков (Якобашвили) подал в отставку с поста хорепископа Католикоса-Патриарха всея Грузии. Об этом 28 октября журналистам сообщил сам владыка.

«Это мое личное решение, я ушел с хорепископства. Однако я остаюсь в Патриархии», — сказал владыка Иаков.

Ранее 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительства Георгий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По словам отца Якоба, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава) и протоиерей Георгий Мамаладзе, который весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.

Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода.