Баку, , 13:08 — REGNUM Индонезия в ходе 18-го саммита Движения неприсоединения призвала все страны-члены организации укреплять сотрудничество по линии Юг-Юг для решения проблем глобального развития, сообщает Antara.

На встрече присутствовали более 20 глав государств и правительств, 49 должностных лиц на уровне министров, а также делегации из более чем 120 стран Движения неприсоединения.

Глава индонезийской делегации посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани подчеркнул важность укрепления сотрудничества по линии Юг-Юг и сотрудничества между странами Движения неприсоединения для реагирования на различные глобальные вызовы.

По его словам, организация может оказать положительное влияние на широкое развитие.

Напомним, сотрудничество Юг-Юг — это исторический термин, используемый политиками и учеными для описания обмена ресурсами, технологиями и знаниями между развивающимися странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призвала членов Движения неприсоединения поддержать Палестину