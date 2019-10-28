Вильнюс, , 13:04 — REGNUM Литва у хорватской компании ŠESTAN-BUSCH закупает почти 11,5 тыс. армейских касок на сумму в 2,3 млн евро. Конкурс был объявлен ещё в марте 2018 года, а поставщиками выступали производители из Великобритании, Испании, Болгарии, Украины, Литвы и Хорватии, отмечает минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 октября.

Каски будут поставлены за ближайшие три года. Стоимость одной единицы, отмечает прибалтийское новостное агентство BNS, 204 евро. Ранее литовская армия уже закупила почти 3 тыс. таких касок у ŠESTAN-BUSCH. Первую партию новой закупки ожидают до марта 2020 года.