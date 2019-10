Киев, , 13:03 — REGNUM

На этой неделе парламент Украины рассмотрит два законопроекта, которые касаются деофшоризации экономики и возврата капитала в страну. Об этом 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Закон о деофшоризации. На этой неделе фактически будут рассматриваться два закона — 1209 и 1210. Надеюсь, нам хватит времени подойти к ним и принять. Они важные», — сказал Разумков.

Он сообщил, что указанные «законопроекты дают возможность фактически начать борьбу с уклонением от уплаты налогов и сделать возможным возвращение, репатриацию тех прибылей и ресурсов, которые, к сожалению, находятся за пределами нашего государства».

Спикер напомнил, что Рада упростила работу физлицам предпринимателям (ФОП), повысив годовой лимит дохода для 2-й группы ФОП с 1,5 млн (как сейчас) до 2,5 млн(99,3 тыс долл).

«Было очень много критики, что мы начинаем что-то с ФОПов, хотя это не отвечало действительности, потому что мы создали ФОПам дополнительные условия и увеличили их возможности. Напомню, мы увеличиваем им лимит до 2,5 млн грн», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что до конца этого года Киеву необходимо ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting — план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения). В противном случае Украина и украинские компании столкнутся с санкциями со стороны Евросоюза. Он призвал Киев подписать многостороннее соглашение MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), которое направлено на унификацию положений существующих соглашений об избежание двойного налогообложения.