Москва, , 13:02 — REGNUM Действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке привели к серьёзным последствиям, которые ещё предстоит преодолеть. Об этом сегодня, 28 октября, в ходе выступления на заседании учёного совета ИМЭМО РАН, посвященного 90-летию выдающегося государственного деятеля Евгения Примакова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляция велась на странице МИД РФ в Facebook.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что действия США, в частности в Ираке, в Ливии, а также в Сирии «привели к разрушению государственности, разгулу терроризма, размыванию уникальной этноконфессиональной мозаики и масштабному миграционному кризису».

«Последствия авантюр США и их союзников ещё предстоит преодолеть», — подчеркнул Лавров.

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Этим, как заявил российский министр, Москва уже занимается, прежде всего, способствуя искоренению терроризма в САР и «запуску политического процесса», который «точно совершенно начнётся с открытием работы Конституционного комитета в Женеве на этой неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года на переговорах министров иностранных дел России, Ирана и Турции, состоявшихся на Генассамблее ООН, стороны в совместном заявлении по итогам встречи отметили, что они выступают за территориальную целостность и единство Сирии. Также стороны высказали готовность оказывать поддержку работе Конституционного комитета Сирии «путём постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии».

Напомним, первое заседание комитета состоится в Женеве (Швейцария) 30 октября.

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