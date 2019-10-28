Тбилиси, , 12:53 — REGNUM 28 октября председатель парламента Швейцарии Марина Каробио Гушетти на совместной пресс-конференции с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе заявила, что Швейцария гордится той специфической ролью, которую играет в отношениях между Грузией и РФ. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Гушетти также подчеркнула, что Швейцария поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. По словам парламентария, Швейцария поддержит консолидацию грузинской демократии, то есть создание сильного парламента, независимой судебной системы и верховенства закона.

Напомним, 28 октября МИД Грузии заявил, что организатором встречи глав МИД Грузии и России в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выступила швейцарская сторона. При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с Давидом Залкалиани состоялась по просьбе грузинской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани впервые с 2008 года, когда Грузия разорвала отношения с Россией из-за признания последней Южной Осетии и Абхазии, состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.