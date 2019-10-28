Киев, 28 октября 2019, 12:52 — REGNUM
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенкопризвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №1054−1 «О признании утратившим силу закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который снимает ограничения на приватизацию стратегических предприятий. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 28 октября в кулуарах парламента.
Она выступила против возможной приватизации «Укрпочты», предприятий «Укроборонпрома», «Укрзализныци», «Энергоатома», нефтепровода «Дружба», газотранспортной системы».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Верховная приняла законопроект №1054−1 «О признании утратившим силу закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что в перечне стратегических предприятий более 1 тыс. госпредприятий. 90% из них — объекты малой приватизации.
По её словам, в законопроект «внесли предохранители, которые не позволят отправить в банкротство госпредприятия, которые все эти годы искусственно накачивались долгами». В частности, вводится мораторий на взыскание имущества за долги и открытие дел о банкротстве на три года. Кроме того, закон обязывает правительство в течение трех месяцев со дня его публикации разработать и подать на утверждение в парламент перечень стратегических предприятий, контрольный пакет акций которых государство не может передавать в частную собственность.