Киев, , 12:52 — REGNUM

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенкопризвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №1054−1 «О признании утратившим силу закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который снимает ограничения на приватизацию стратегических предприятий. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 28 октября в кулуарах парламента.

«Сейчас принят законопроект об отмене списка стратегических предприятий, запрещенных к приватизации. Это значит, что по сути, если президент подпишет этот закон, будет снят запрет на распродажу наших предприятий оборонно-промышленного комплекса, у нас их 124. На них держится вся обороны Украины», — полагает Тимошенко.

Она выступила против возможной приватизации «Укрпочты», предприятий «Укроборонпрома», «Укрзализныци», «Энергоатома», нефтепровода «Дружба», газотранспортной системы».

«К сожалению, по принятому закону всё это можно распродать. Я возлагаю надежду, что президент наложит вето на этот бессмысленный закон, который прямо угрожает существованию Украины, национальной безопасности Украины», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Верховная приняла законопроект №1054−1 «О признании утратившим силу закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что в перечне стратегических предприятий более 1 тыс. госпредприятий. 90% из них — объекты малой приватизации.

По её словам, в законопроект «внесли предохранители, которые не позволят отправить в банкротство госпредприятия, которые все эти годы искусственно накачивались долгами». В частности, вводится мораторий на взыскание имущества за долги и открытие дел о банкротстве на три года. Кроме того, закон обязывает правительство в течение трех месяцев со дня его публикации разработать и подать на утверждение в парламент перечень стратегических предприятий, контрольный пакет акций которых государство не может передавать в частную собственность.