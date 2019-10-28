Дамаск, , 12:53 — REGNUM Военнослужащие армии США, эвакуированные ранее в Ирак, вернулись в Сирию. Об этом 21 октября сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По данным издания, на территорию Сирии прибыли более 500 американских военнослужащих.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что в Сирию вошла колонна из 35 единиц техники, на которой передвигались военнослужащие из США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее объявил о выводе американских сил из Сирии. После данного заявления было замечено передвижение колонны американских военнослужащих из Сирии в Ирак. Вскоре американский лидер сделал заявление, что США должны в Сирии защитить от террористов месторождения нефти, и глава Пентагона пообещал усилить позиции военных в регионе.