Москва, , 12:45 — REGNUM В Госдуме считают, что чиновники намеренно скрывают от граждан положенные льготы, и видят в этом коррупционный саботаж.

«Надо ставить вопрос иначе: чиновники намеренно скрывают от граждан положенные им льготы. И явно не для того, чтобы сэкономить государственные деньги, а чтобы их украсть», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Парламентарий уверен, что такой саботаж является угрозой национальной безопасности страны.

«Учитывая стратегическую важность эффективности демографической политики и далеко не блестящее положение дел в этой сфере, подобный коррупционный саботаж является прямой угрозой национальной безопасности и национальным интересам России», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об информировании граждан о положенных льготах Госдума может рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании в ноябре.

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