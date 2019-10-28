Таллин, 28 октября 2019, 12:48 — REGNUM Союз строительных предприятий Эстонии предложил «чипировать» трудовых мигрантов, в частности украинских гастарбайтеров, сообщило 24 октября издание Baltnews.ee.
Речь идёт о выдаче карточки со специальным чипом для упрощённой идентификации, а также поиска информации о мигранте по базам данных различных эстонских ведомств.
Авторы предложения отметили, что подобные инициативы начали появляться из-за неконтролируемого притока в Эстонию выходцев с Украины. Этим пользуется местный бизнес, который нанимает мигрантов в компании, зарегистрированные в Польше, и, таким образом, избегают уплаты налогов.
По его мнению, «чипирование» принесёт временный эффект, после чего эстонский бизнес всё равно найдёт лазейку и приспособится к новым условиям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что страна не будет принимать беженцев из стран Африки из-за наплыва мигрантов с Украины.
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