Баку, , 12:40 — REGNUM Правительство Индонезии в ходе 18-го саммита Движения неприсоединения призвало все страны-члены организации оказать поддержку Палестине, сообщает Antara.

Глава индонезийской делегации посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани подчеркнул, что вопрос независимости Палестины был приоритетным во время пребывания Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Странам-членам Движения неприсоединения важно поддержать роль Палестины в различных международных организациях», — отметил посол в ходе 18 саммита Движения неприсоединения в Баку.

Правительство Индонезии также призвало страны-члены организации помогать Палестине посредством расширения программ торговли и наращивания потенциала в сфере управления.

Напомним, Движение неприсоединения является международной организацией, состоящей из 120 стран, которая стремится гарантировать международный мир и независимость, суверенитет и территориальную целостность своих стран-членов.

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