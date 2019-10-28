Лахор, Пакистан, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заложил первый камень в фундамент будущего университета, строящегося в честь основателя сикхизма Гуру Нанака, об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Основатель религиозного течения родился 550 лет назад, его юбилей будет широко отмечаться в стране в ноябре 2019 года. Учебное заведение в его честь будет построено в провинции Панджаб, на месте рождения Нанака.

Напомним, сикхизм был основан в пакистанской провинции Панжаб в XV веке, когда указанного государства еще не существовало. Вера родилась на стыке индуизма и ислама и почитается как в Индии, так и в Пакистане.

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