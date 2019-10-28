Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Дни башкирской культуры и просвещения стартуют в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Дни культуры и просвещения приурочены к 100-летию со дня образования Башкирии. Приуроченные к событию мероприятия запланированы в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Кировграде и Нижнем Тагиле.

В частности, в День народного единства в Екатеринбурге состоится выставка национальных башкирских народных инструментов и украшений. Также на площадках мероприятия пройдут мастер-классы, образовательные программы и концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области прошёл фестиваль «Японская осень на Урале».

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области в грядущие выходные начнутся показы японского кино