Москва, , 12:23 — REGNUM Законопроект об информировании граждан о положенных льготах Госдума может рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании в ноябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«В настоящее время мною совместно с профильным комитетом и министерством труда ведётся работа над подготовкой законопроекта ко второму чтению, с тем, чтобы уже в ноябре рассмотреть его на пленарном заседании», — сказала Яровая.

Законопроект об информировании граждан о положенной им соцподдержке был принят в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы. Если закон будет принят, то узнать о своих льготах можно будет через колл-центр, в личном кабинете на портале госуслуг.

Вместе с тем Минтруду во главе с Максимом Топилиным, Минкомсвязи во главе с Константином Носковым и МЭР во главе с Максимом Орешкиным правительством РФ поручено провести в четырёх субъектах РФ в 2020 году эксперимент по созданию и организации функционирования системы предварительного информирования граждан о мерах социальной поддержки через единый контакт-центр.

Общее количество реализуемых мер социальной поддержки в Российской Федерации превышает 3 тыс. Используется 12 форм налоговых льгот. Общее количество категорий получателей мер социальной поддержки более 600, мерами социальной поддержки охвачено 54 млн граждан, отмечает комитет Госдумы по труду и соцподдержке.

С 2015 года сформирована Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее — ЕГИССО), которая содержит в себе исчерпывающую информацию о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Оператором системы является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетные граждане РФ зачастую не знают о положенных им льготах – эксперт