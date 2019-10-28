Берлин, , 12:24 — REGNUM

Синтез левых идей и традиционных ценностей может оказаться весьма перспективным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 октября, комментируя итоги местных выборов в Германии.

Как сообщалось ранее, на выборах в Тюрингии два первых места впервые заняли «Левые» и «Альтернатива для Германии», Христианско-Демократический союз — третье место.

«В Германии, особенно на землях, входивших ранее в Германскую Демократическую Республику, происходят важные и интересные процессы — процессы переосмысления и своего социалистического прошлого, и навязанного глобалистами настоящего. В народном политическом творчестве они наши отражение в распространенном в интернете «Письме от Эриха Хонеккера».

Процессы эти, однако, гораздо глубже, чем описывает это «письмо», отражением чего стал рост популярности не только партии «Левые», но и правой партии «Альтернатива для Германии». Программа и политическая практика АдГ несет некоторые небезопасные черты германского национализма, но рациональный компонент — опора на возрождение национального самосознания, национальной самобытности, на восстановление суверенитета Германии, её исконной культуры и традиций — в ней очевиден. Идея независимости лежит и в основе социалистического проекта: напомню, что Октябрьская революция в России носила во многом национально-освободительный характер, и в этом не было ничего странного, поскольку преобладающая часть экономики России к 1917 году принадлежала иностранному капиталу.

Хотелось бы, чтобы «Левые» и «Альтернатива для Германии» нашли взаимопонимание во имя исправления того придавленного мировым глобализмом и американским жандармом состояния, в котором находится их страна. Синтез левых идей и традиционных ценностей в социально-экономической политике, в государственном управлении, в культуре — дело перспективное.

Либералам — будь то правые либералы или социал-демократы — нечего будет этому противопоставить.

Хотелось бы, чтобы и в нашей стране такой синтез состоялся», — отметил Михаил Демурин.