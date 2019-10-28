Нейпьидо, , 12:17 — REGNUM Посол Индонезии в Мьянме Иса Фадри заявил, что серия фестивальных мероприятий была направлена на ознакомление Мьянмы с разнообразием и самобытностью индонезийской культуры и кухни, а также на укрепление двусторонних отношений, сообщает Antara.

Известно, что на этот раз дипломатический прием носил тему Западной Суматры, которая славится своими уникальными культурными и кулинарными изысками.

Правительство Индонезии в настоящее время строит больницу в штате Ракхайн, которая достигла заключительной стадии. Кроме того, в ближайшее время Индонезия и Мьянма подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения.

Посольство Индонезии в Янгоне надеется, что усилия по ознакомлению жителей Мьянмы с индонезийской культурой привлекут больше бирманцев в Индонезию и улучшат отношения между народами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тематическая выставка национальной одежды из десяти стран Юго-Восточной Азии прошла в Янгоне.

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