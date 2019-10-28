Брюссель, , 12:15 — REGNUM Евросоюз готовится предоставить Великобритании отсрочку выхода из сообщества до 31 января 2020 года. Это следует из проекта соглашения, который будет рассмотрен и одобрен сегодня, 28 октября, сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters.

Так, отмечается, что в случае ратификации сделки по Brexit, Соединённому Королевству также будет дана возможность осуществить выход из ЕС ранее — 30 ноября и 31 декабря 2019 года.

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«Срок […] настоящим продлевается до 31 января 2020 года, — говорится в проекте соглашения, выдержку из которого приводит газета The Guardian. — В случае если стороны этого соглашения завершат соответствующие процедуры ратификации и уведомят депозитария о завершении этих процедур в ноябре 2019 года, в декабре 2019 года или в январе 2020 года, соглашение о выходе вступит в силу соответственно».

Текст проекта соглашения ЕС был заранее направлен представителям всех 27 стран. Принять документ пока не позволяло отсутствие согласия со стороны Парижа.

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Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна будет выйти из состава Европейского союза 31 октября. Согласно британскому законодательству, премьер-министр страны должен представить договор с ЕС, который бы устраивал парламент, до 19 октября.

22 октября палата общин парламента Великобритании отказалась рассмотреть сделку по Brexit в установленные правительством Бориса Джонсона сжатые сроки. В ответ на решение парламентариев Джонсон заявил, что приостанавливает рассмотрение законопроекта, и будет ждать ответа Брюсселя на запрос о продлении сроков Brexit.

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