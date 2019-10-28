Минск, , 12:12 — REGNUM Переброска танков армии США в Литву и создание у границ Белоруссии «бронетанкового кулака» НАТО является смешным и одновременно тревожным фактом, на который у официального Минска будет ответ. Об этом 28 октября на совещании с силовиками заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Госсекретарь Совбеза Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и замначальника Генштаба Вооруженных сил — начальник главного разведывательного управления Павел Тихонов представили доклад о военно-политической обстановке и угрозах для Белоруссии, а также предложения по реагированию.

Принимая доклад, Лукашенко отметил: «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать».

«Это, конечно, бронетанковый кулак. Не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться, — заявил Лукашенко. — Мы к этому готовились. Поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

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