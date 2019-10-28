Варшава, , 12:06 — REGNUM Агентство внутренней безопасности Польши задержало Петра Щ. (Piotra Ś.), который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает польский государственный телеканал TVP.

Gazetawroclawska.pl / Krzysztof Kapica

Подозреваемому предъявлены обвинения в шпионаже, незаконном хранении оружия, а также использовании поддельных документов. К нему применена мера пресечения в виде 3-месячного содержания под стражей.

В доме Петра Щ. найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2019 года в Москве сотрудниками ФСБ был задержан помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьёв. 5 июля Лефортовский суд арестовал его на два месяца. Воробьёва подозревают в государственной измене. У него обнаружили паспорт гражданина Польши.