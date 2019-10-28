Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Иньшаков назначен заместителем прокурора Курганской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Соответствующий приказ подписан 24 октября Генпрокурором России.

Отметим, что свердловские коллеги старшего советника юстиции поздравили его с новым назначением.

Напомним, что Андрей Иньшаков служит в органах прокуратуры с 2003 года. В 2011 году он возглавил прокуратуру Верхней Пышмы, а в 2016 году назначен на должность прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга.