Пермь, , 11:47 — REGNUM В пермском крае подвели итоги выборов в местные советы депутатов, которые состоялись 27 октября в семи муниципальных образованиях. Большинство мандатов досталось представителям партии «Единая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Кандидаты от партии власти получают 73 мандата (70%). На втором месте — самовыдвиженцы. У них 15 мандатов в представительных органах местного самоуправления. Представителям ЛДПР достается восемь мест, коммунистам — семь, кандидатам партии «Справедливая Россия» — четыре.

В крайизбиркоме 27 октября охарактеризовали как один из самых «чистых» дней голосования в Прикамье в 2019 году. За выборами следили свыше 300 наблюдателей. Отмечена высокая активность электората, что позволило Избирательной комиссии Пермского края сделать вывод о признании населением объединительного процесса.

Напомним, 27 октября выборы депутатов прошли Уинском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах. Средняя явка составила 36,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоялось 23 избирательные кампании, замещено 340 мандатов представительных органов местного самоуправления в 20 муниципалитетах. Явка составила 28,59%.

29 сентября прошли выборы депутатов Дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. Явка составила 29,68%

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