Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Если придётся возвращать прямые выборы мэра в Екатеринбурге, то нужно предусмотреть ряд мер, которые бы ограничили «волюнтаризм» избранного градоначальника. Об этом заявил член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, сообщает ЕАН.

По словам Чернецкого, для него «ближе» система прямых выборов мэра. У неё есть плюсы и минусы, но именно горожане должны определиться, каким образом должен выбираться градоначальник, считает сенатор.

Тем не менее, если и возвращать прямые выборы, то нужно ввести законодательные дополнения, «исключающие возможный волюнтаризм» избранного мэра, подчеркнул бывший глава.

«К сожалению, мы не защищены от этого, а это очень дорого обходится», — добавил Чернецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге собрался «Комитет за возвращение прямых выборов мэра». Участники комитета хотят повлиять на общественное мнение, чтобы идею изменения выборной системы удалось отстоять.

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