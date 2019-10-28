Ракка, Сирия, , 11:42 — REGNUM Курдские повстанцы покинули военную базу и блокпост курдской милиции «Асаиш» на окраине города Айн-Исса, который находится в северной части провинции Ракка. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости.

База, которую оставили курды, находится недалеко от трассы М4, западнее брошенного лагеря беженцев в Айн-Исса.

Некоторые строения на территории этой базы были разрушены с воздуха. В тех зданиях, которые уцелели, есть помещения, предназначенные для личного состава. Они оборудованы кондиционерами и бытовой техникой. О курдских вооруженных силах напоминают флаги отрядов YPG и PYD, которые висят на стенах зданий.

Блокпост курдской милиции «Асаиш» расположен на самой трассе на повороте в Тель-Абъяд.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября лидер Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», которая была направлена против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Соединенными Штатами, и РПК.

Эта операция вызвала негативную реакцию со стороны международного сообщества. Между Анкарой и Москвой было заключено соглашение, которое привело к прекращению конфликта.

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