Москва, , 11:36 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский пытается показать Западу, что не он правит бал, неонацисты, то он полный идиот, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Если Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом в пользу неонациста Андрея Билецкого и его подчиненных, то делается это лишь для того, чтобы создать картинку на Западе, считает политолог.

«А затем это нужно, чтобы сказать на Западе: «Видите, какой могучий Денис и мы не можем ему противостоять. Я хочу, я все делаю, я жизнью жертву, чтобы Минские соглашения состоялись, но не могу, потому что есть могучий Денис, с которым я ничего поделать не могу». Если эта концепция действует, то Зеленский — абсолютный идиот», — заявил политолог, отметив, что в таком случае никто из западных лидеров не будет встречаться с Зеленским, если тот не является главой «корпорации» под названием «Украина».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в населенном пункте Золотое с украинскими националистам, пытаясь убедить их отвести орудия от линии соприкосновения. Судя по видео, Зеленский ведет странную беседу с неким нацистом по имени Денис. Беседа походила больше на бандитскую разборку.

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