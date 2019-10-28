Москва, 28 октября 2019, 11:36 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский пытается показать Западу, что не он правит бал, неонацисты, то он полный идиот, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Если Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом в пользу неонациста Андрея Билецкого и его подчиненных, то делается это лишь для того, чтобы создать картинку на Западе, считает политолог.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в населенном пункте Золотое с украинскими националистам, пытаясь убедить их отвести орудия от линии соприкосновения. Судя по видео, Зеленский ведет странную беседу с неким нацистом по имени Денис. Беседа походила больше на бандитскую разборку.
Читайте ранее в этом сюжете: «Самоопускание» Зеленского ведет к гражданской войне на Украине: Кургинян