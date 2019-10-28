Пермь, , 11:35 — REGNUM В Пермском крае 27 октября в семи муниципальных образованиях прошли выборы депутатов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, отмечена рекордная активность электората.

Избиратели шли на избирательные участки активнее, чем во время выборов 8 и 29 октября. Средняя явка 27 октября составила 36,3%, а в муниципалитетах Коми-пермяцкого округа — 37%. Это рекорд для выборов местного уровня на данных территориях. Итоговый показатель превысил явку единого дня голосования (8 сентября) на 8%.

Самая высокая явка по краю отмечена на выборах думы Кочевского муниципального округа — 48,23% избирателей.

По данным карйизбиркома выборы прошли спокойно и без жалоб.

Добавим, 27 октября избирательные кампании завершились в Уинском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах. В Гремячинске выбирали депутата Гремячинской городской Думы по одномандатному округу №3.

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