Джакарта, , 11:33 — REGNUM Исследователь международных отношений из университета Индонезии Еремия Лалисанг заявил, что отношения Индонезии с Китаем будут бросать вызов правительству Джоко Видодо и Маруфа Амина, сообщает Antara.

По его словам, во втором периоде правления перед Джоко Видодо стоит задача представить всеобъемлющий план двусторонних отношений, в котором будет уделяться внимание диалогу между гражданами. Правительство Индонезии активно развивает двусторонние отношения с Китаем, путем привлечения различных общественных групп.

Исследователь полагает, что Индонезия сможет продемонстрировать свою приверженность установлению дружеских отношений, а не только взаимодействию с Китаем.

Еремия Лалисанг заявил, что самое важное в отношениях между Индонезией и Китаем в течение первого периода правления Джоко Видодо — это значительный рост двусторонних экономических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что государство продолжает использовать возможности торговой войны между США и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия продолжает использовать возможности торговой войны США и КНР