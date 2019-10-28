Киев, , 11:36 — REGNUM Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит вопрос о законности лишения Виктора Януковича звания президента Украины, сообщила пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что данный вопрос будет рассмотрен на закрытой части пленарного заседания суда, которое пройдёт 29 октября 2019 года.

Напомним, 22 февраля 2014 года в результате вооружённого государственного переворота законно избранный президент Украины Янукович был свергнут, и сбежал в Россию. Позже украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека признал незаконными репрессии против госслужащих времён Януковича, которым те были подвергнуты после госпереворота на Украине.

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