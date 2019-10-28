Ялта, Крым, , 11:31 — REGNUM Игорная зона «Золотой берег» будет создана в крымском городе Ялта, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документ подписан 22 октября, 28 октября опубликован на официальном портале правовой информации

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146 851 кв. м», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание игорной зоны в Крыму в течение двух лет ранее анонсировал глава республики Сергей Аксёнов.

«Все решения полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях — это поселок Кацивели», — заявлял Аксёнов.

Добавим, что закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2014 года.

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