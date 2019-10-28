Ялта, Крым, 28 октября 2019, 11:31 — REGNUM Игорная зона «Золотой берег» будет создана в крымском городе Ялта, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документ подписан 22 октября, 28 октября опубликован на официальном портале правовой информации
Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание игорной зоны в Крыму в течение двух лет ранее анонсировал глава республики Сергей Аксёнов.
Добавим, что закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2014 года.
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