28 октября 2019 | Время чтения 15 мин

Станислав Стремидловский, , 11:30 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Опубликованы основные положения итогового документа Синода по Амазонии, передает Vatican News (Ватикан). Он не умалчивает о многочисленных ранах и насилии, от которых страдает Амазония, в особенности подчеркивается вынужденная миграция коренного населения: предлагается создать специальные миссионерские команды, которые будут заниматься пастырской работой с индейцами на окраинах, содействуя их интеграции. В итоговом документе подчеркивается миссионерская природа Церкви. Миссия не является чем-то факультативным. Необходимо перейти от «пастырства посещения» к постоянному присутствию, и для этого монашеским конгрегациям всего мира предлагается открыть по меньшей мере по одному миссионерскому центру на амазонских территориях. Немало внимания уделяется защите жизни от зачатия до естественного конца, неразрывно связанной с защитой творения. Документ напоминает, что защита прав человека является требованием христианской веры. Церковь обязана обличать разрушительное действие добывающей промышленности в Амазонии. Предлагается дать определение «экологическому греху»: это действие или неисполнение долга по отношению к окружающей среде. На амазонских землях необходимо проводить инкультурацию, то есть воплощать Евангелие в индейских культурах. Необходимо ценить, продвигать и очищать местные проявления народного благочестия, чтобы они приводили к встрече с Иисусом Христом. Особое внимание в документе уделяется служению мирян в Амазонии. Предлагается распределить служения в Церкви равным образом между мужчинами и женщинами, а также пересмотреть апостольское послание Ministeria quaedam, чтобы и специально подготовленные женщины могли быть чтецами и аколитами. Отмечается, что на Синоде обсуждалась тема постоянного диаконата для женщин, и предлагается продолжить это обсуждение с Комиссией по изучению женского диаконата, учрежденного в 2016 году папой Римским Франциском. Что касается возможности рукоположения женатых мужчин в священники, то в итоговом документе она рассматривается в отношении «пригодных, признанных общиной мужчин, которые прошли через плодотворный постоянный диаконат и получили необходимую подготовку для рукоположения в пресвитеры». Такая возможность предусматривается только для «наиболее отдаленных районов Амазонии». В документе уточняется, что некоторые участники ассамблеи предложили подойти к этому вопросу с универсальной точки зрения.

L'Osservatore Romano (Ватикан) пишет о реализации в Сирии российско-турецкого соглашения. Анкара объявила о завершении операции «Источник мира», в ходе которой погибли сотни человек и более 300 тысяч были перемещены. Пакт, подписанный в Сочи турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским Владимиром Путиным о разделении Сирии на зоны влияния, получил зеленый свет в Дамаске и одобрение Ирана, где заявили, что считают его «позитивным шагом к восстановлению мира». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал об «историческом политическом успехе», отметив, что «две основные мировые державы приняли легитимность контртеррористических операций Турции».

На Ближнем Востоке Россия является мировой державой, считает La Croix (Париж, Франция). Россия, «бедная» страна с точки зрения экономики, благодаря войне в Сирии заняла видное место на международной арене. Соглашение, подписанное Путиным и Эрдоганом, реализуется. После «заморозки» наступления Турции на севере Сирии, сочинский саммит был объявлен победой кремлевской дипломатии. Россия остается единственной великой державой, способной действовать в военном отношении благодаря развернутым на местах подразделениям и дружеским отношениям со всеми региональными субъектами сирийской войны. В недавней речи на Родосском форуме посол России в Европейском союзе Владимир Чижов подчеркнул важность поддержки «сирийского государства», а не лично Башара Асада. Спасая сирийский режим, Москва сохранила союзника в регионе, укрепила свою военно-морскую базу в Тартусе и косвенно свое региональное влияние. Российская военная интервенция, первая после распада СССР, позволила стереть травму Афганистана. «Сирия послужила лабораторией для российской армии», — резюмирует израильский эксперт Дима Адамский, отмечая эксперименты со сложными сетями связи, новую тактику, испытания вооружений и престиж, приобретенный в регионе, и это все без больших потерь контингента. Благодаря сирийской операции Россия зарекомендовала себя в качестве заслуживающей доверия альтернативы Западу в глазах стран Ближнего Востока, что она надеется закрепить новыми договорами о безопасности, предложением ее оружия и торговыми соглашениями.

Курдская община Германии (KGD) обвинила Католическую церковь и протестантские Церкви в том, что они слабо протестуют против военных действий Турции на севере Сирии, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). По словам генеральского секретаря KGD Кахита Басара, за исключением отдельных голосов обе Церкви ведут себя молчаливо, как будто «то, что сотни тысяч мирных жителей, включая множество христиан, находятся в бегах, не заслуживает комментирования». Однако мюнхенский кардинал Рейнхард Маркс и глава комиссии Конференции католического епископата Германии по справедливости и миру епископ Хайнер Уилмер критиковали турецкую операцию в Сирии, назвав ее «явным нарушением международного права».

Палата представителей США внесла в повестку вопрос признания Геноцида армян, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Рассмотрение соответствующей резолюции состоится на этой неделе. Она была представлена конгрессменами в апреле прошлого года и получила поддержку 117 представителей Палаты представителей, которые в настоящее время составляют демократическое большинство. В контексте напряженности между США и Турцией по Сирии голосование по спорному вопросу Геноцида армян открыто преподносится некоторыми его сторонниками как потенциальный фактор давления Вашингтона на турецкое руководство. «Мы готовимся принять постановление о санкциях против Турции, а также постановление о Геноциде армян. Я уверен, что правительство Турции не будет удовлетворено [этими планами], но и мы не удовлетворены правительством Турции», — заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель. Армянские ассоциации и группы, действующие в США, выразили удовлетворение инициативой, которая, по данным ряда изданий, пользуется поддержкой председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси. «Недавнее турецкое нападение на уязвимые этнические группы подтверждает необходимость того, чтобы Конгресс США однозначно признал Геноцид армян, утвердив резолюции, уже представленные Палате представителей и Сенату», — считает исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни.

Папский фонд «Помощь Церкви в беде» представил доклад «Гонимые как никогда ранее. Антихристианские преследования с 2017 по 2019 год», рассказывают Vatican News (Ватикан). В нем рассматриваются наиболее значительные нарушения прав человека, от которых пострадали христиане за последние два года. «Мы живем в постоянной напряженности, понимая, что должно случиться очередное нападение, даже если никто не знает, где оно произойдет и когда», — заявил на презентации доклада кардинал Джозеф Куттс, митрополит архиепархии Карачи в Пакистане, поясняя, что значит «быть одним из 300 миллионов христиан, живущих в странах гонений». Более чем в 20 государствах мира, где проживает 4 миллиарда человек, систематически нарушается религиозная свобода или совершаются акты насилия со стороны фундаменталистов в отношении учеников Христа. В этих странах одно лишь участие в литургии и богослужениях, церковных встречах и пастырской деятельности общины, демонстрация религиозных символов или просто исповедание своей веры могут поставить под угрозу свободу и даже саму жизнь. Религиозные гонения проявляются по-разному, подчеркнул пакистанский кардинал: они могут принимать форму жестоких нападений, как это делает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии в отношении христиан и езидов, или же принимать более изощренные формы, такие как дискриминация, угрозы, вымогательства, похищение людей и насильственное обращение в другую веру, отказ в гражданских правах или ограничение свобод. В Иране только в ноябре и декабре 2018 года были арестованы 142 христианина: их обвинили в принадлежности к «секте сионистов», которая пытается «ослабить ислам и Исламскую Республику». До 2003 года в Ираке проживали полтора миллиона христиан, летом 2019 года их число составляло менее 150 тысяч. В период с 2017 по 2019 год обстановка в мире не улучшилась, и список государств, в которых больше всего страдают христиане, пополнился такими странами, как Буркина-Фасо, Камерун и Шри-Ланка. Новым фронтом исламского фундаментализма стала Африка. Верующие в Христа страдают не только от исламского терроризма: в Индии за последние два года было совершено более 1000 нападений со стороны индуистских экстремистов, которые также разрушили более 100 христианских храмов. В докладе упоминаются политические и правительственные преследования. Несмотря на улучшение дипломатических связей между главами западных и юго-восточных государств, условия жизни азиатских христиан, например, в Северной Корее или Китае, далеки от благополучных. По различным оценкам, от пятидесяти до семидесяти тысяч заключенных в северокорейских исправительно-трудовых лагерях являются христианами, которых преследуют за веру и подвергают всем формам жестокого обращения, включая внесудебные казни.

Специальный посланник по продвижению свободы религии и убеждений за пределами Европейского союза Ян Фигель предостерег от растущего преследования за религию, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Свобода религии — это тема жизни и смерти во многих странах, — сказал Фигель. — Нам нужно «изменение климата» в польщу религиозной свободы». Посланник напомнил, что в прошлом Европа экспортировала расколы, войны и тоталитарные режимы. Зато сейчас ЕС является «стабильным и процветающим сообществом», чья модель «далека от идеала», но основана на «универсально обязывающих принципах и ценностях». Как отметил Фигель, «мы обязаны миру приверженностью свободе вероисповедания». Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер создал должность специального посланника по продвижению свободы религии и убеждений за пределами ЕС в мае 2016 года. Сейчас мандат Фигеля заканчивается. Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет решение о том, сохранится ли его должность и кто займет этот пост с декабря этого года.

Протесты иракского народа, которые в эти дни выходит на улицы, говорят нам, что «арабская весна» отнюдь не исчерпана, утверждает Terrasanta.net (Милан, Италия). Она была задушена репрессиями, терроризмом и войнами, но готова начаться снова. И не могло быть иначе, учитывая, что почти 30% населения Ближнего Востока (чуть менее 110 миллионов человек) в возрасте от 15 до 29 лет, имеющих хорошее образование и большие надежды, едва ли смогут преодолеть бесконечные барьеры, препятствующие обретению достойного места в обществе: безработицу, гендерные разрывы, коррупции режимов и их авторитаризм, этнические и религиозные расколы, недоверие политикам. Не говоря уже о войнах и терроризме, которые упоминались ранее. С этой точки зрения Ирак является классическим примером. В «освобожденной» в 2003 году англо-американским вторжением стране власть была передана правительствам, в которых доминируют шиитские партии при декоративной демократии. Результат? По данным Transparency International, сегодняшний Ирак стоит на 12 месте в рейтинге коррумпированных государств мира. С 2003 года более 450 миллиардов долларов испарилось из государственного бюджета. Протесты в стране идут непрерывно. Самое существенное изменение состоит в том, что главными действующими лицами на площади оказываются уже не мелкие и средние буржуа, а жители бедных кварталов. Неудивительно, что даже религиозные власти встали на сторону новой «иракской весны». Предстоятель Халдейской католической церкви кардинал Луис Рафаэль Сако опубликовал очень решительное заявление, в котором призвал «к совести руководителей страны», чтобы те начали «всерьез прислушиваться к требованиям людей»

Жестокое подавление антиправительственных протестов в Ираке привело к гибели по меньшей мере 149 человек, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Халдейский патриархат передал изданию свои соображения по поводу сложившейся ситуации. Патриархат отмечает, что «впервые с 2003 года иракский народ выражает свое миролюбие, отказываясь от политизации, ломая сектантские барьеры и подчеркивая свою иракскую национальную идентичность». По этой причине Халдейская церковь стоит «солидарно со своим народом, чувствуя его боль, осознавая его стремление к лучшему будущему». В то же время она призывает к «мирному и цивилизованному способу проведения демонстраций, уважению общественной собственности и недопущению любых злоупотреблений», призывая «силы безопасности уважать права протестующих и избегать методов насилия». Говорится, что «настало время ответственно решать накопившиеся проблемы, путем серьезного диалога, конкретных шагов, а также искать эффективных людей, известных своей прозрачностью и патриотизмом, для управления делами Ирака».

Государственный секретарь США Майк Помпео выдвигает на первый план свободу вероисповедания и борьбу за жизнь как один из приоритетов американской внешней политики, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Вашингтон имеет «эгоистичный интерес» в продвижении религиозной свободы во всем мире, сказал Помпео, потому что у стран с религиозной свободой видение мира приближается к американскому видению. Госсекретарь сказал, что его цель состоит в том, чтобы обеспечить подготовку послов США и сотрудников посольства для продвижения свободы религии. Администрация работает над тем, чтобы привлечь даже американских союзников к ответственности за нарушения религиозной свободы. Например, в докладе Государственного департамента США за 2018 год отмечаются злоупотребления в Саудовской Аравии. Помпео был также задан вопрос о создании консультативной комиссии по правам человека при Госдепе. Он ответил, что давно интересуется этой проблемой, поскольку изучал только теорию войны как солдат, что касается интереса к правам человекам, то он обусловлен его евангельской христианской верой.

Католический нарратив в США формируют деньги, констатирует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание отмечает, что это делают богатые предприниматели и некоммерческие организации. Например, католический благотворительный фонд «Рыцари Колумба» финансировал такие структуры, как медиа-сеть EWTN, портал First Things, Центр морали и государственной политики, скаутскую организацию консервативных юристов, фонд Бекета за религиозную свободу и институт Актона. И вот, кто влияет на католическую повестку в США. Глава «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон — когда-то работал на сенатора Джесси Хелмса и президента Рональда Рейгана. Тимоти Буш — основатель фирмы Busch, специализирующейся на недвижимости с высокой стоимостью, налоговом праве и корпоративных судебных разбирательствах, является главным спонсором Школы бизнеса Буша Католического университета. Фрэнк Ханна III — юрист, торговый банкир и филантроп, связан с Regnum Christi и спонсирует институт Актона. Шон Филер — консервативный финансист, поддерживает фонд Бекета за религиозную свободу, Школу бизнеса Буша Католического университета, Центр морали и публичной политики; портал First Things. Томас Монаган — основатель Domino's Pizza, создал организацию для католических бизнес-лидеров «Легатус» и университет Аве Мария. Хотя в таком развитии Католической церкви в США нет ничего изначально незаконного или аморального, есть и свои последствия. Доведенная до логического завершения попытка влиятельных фигур, имеющих доступ к богатству, способно превратить Церковь в место, где бык с Уолл-Стрит удобно расположился среди статуй. Вывод: обновленный клерикализм мирян делает Церковь не Церковью бедных, а Церковью самодостаточных.

Сенсацией нынешней переписи населения в Белоруссии стало то, что президент Александр Лукашенко назвал белорусский язык своим родным, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Ранее глава белорусского государства публично заявлял, что его родным языком является русский наравне с белорусским. Польский телеканал «Белсат» рекомендует выбирать белорусский язык во время переписи населения. Члены фонда «Молодые Кресы» призывают соотечественников объявить польский своим родным языком. Наглядная агитация в рамках акции «Я помню, кто я. Я — поляк» была видна на улицах Гродно, Ошмян, Лиды, Ивья.

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох обратился с приветствием к участникам международной конференции «Митрополит Никодим: путь служения Церкви», которая проходила в Минске, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Конференция посвящена выдающемуся пастырю Русской православной церкви, 90-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, — отметил кардинал. — Митрополит Никодим, несмотря на свою недолгую жизнь, оставил наследие, которое продолжает приносить плоды в лоне Православной церкви и, особенно, в отношениях между Католической церковью и Русской православной церковью. Он был, по сути, инициатором новых отношений между Католической церковью и Русской православной церковью, сложившихся в 1960-х годах. Именно в период его пребывания в должности председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русская православная церковь, первая среди Православных церквей, приняла решение направить своих наблюдателей на II Ватиканский собор с момента его открытия. По его инициативе Священный синод Русской православной церкви в 1969 году принял решение позволить comunicatio in sacris с Католической церковью при определенных обстоятельствах… Незабываемые воспоминания он оставил о себе в Риме, куда был приглашен Секретариатом по содействию единству христиан и где он чувствовал себя как дома, будучи принимаем как брат во Христе во многих общинах, в том числе и в Папской коллегии «Руссикум». Во время визитов митрополита в Рим его сопровождал в качестве секретаря будущий патриарх Московский Кирилл, который, как мы знаем, был более чем секретарем митрополита — он был его учеником, духовным сыном, продолжающим и сегодня идти по следам митрополита».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журна