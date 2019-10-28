Москва, , 11:28 — REGNUM Россия подпишет соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза. Принять соответствующее предложение правительства РФ распорядился президент РФ Владимир Путин.

Как отмечено в документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов, российский лидер считает подписание этого соглашения целесообразным. При этом Минфину России разрешается в ходе переговоров о подписании документа вносить в его проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о ведении налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь государств — членов ЕАЭС совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил на заседании 21 июня, которое прошло в Минске. Так, документ позволят обеспечить условия для функционирования рынков табачной и алкогольной продукции в Союзе путём гармонизации ставок акцизов, действующих в странах. Соглашениями на 2024 год устанавливается индикативная ставка на сигареты в размере 35 евро за тысячу штук и на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9% (в Белоруссии — 7% и более) — девять евро за один литр стопроцентного этилового спирта из пищевого сырья, содержащегося в готовой продукции. Фактические ставки акцизов, действующие в странах, могут отклоняться в 2024 году от индикативной в пределах диапазонов, установленных соглашением.

Напомним, соглашение о гармонизации табачных акцизов в ЕАЭС правительство РФ одобрило 17 октября 2019 года.