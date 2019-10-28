Сеул, , 11:24 — REGNUM Правительство Южной Кореи призывает власти КНДР провести переговоры на рабочем уровне для решения вопросов демонтажа туристических объектов на горе Кымган. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, сообщения правительства и представителей компании Hyundai Asan, принимавшей участие в строительстве курорта, было передано через Межкорейское отделение связи.

Отметим, что 23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал Южную Корею за «безвкусицу и нерациональное использование территории» туристических объектов, построенных на горе Кымган, а также отдал распоряжение о демонтаже сооружений.

Напомним, что курортная зона на горе Кымган была создана в 1998 году на фоне потепления отношений между Севером и Югом. Однако в 2008 году ее закрыли после того, как северокорейские военные застрелили туристку из Южной Кореи.