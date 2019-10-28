Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Все работы по благоустройству центра Екатеринбурга закончатся до 20 ноября 2019 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Федерал Пресс».

По словам мэра, в городе короткий сезон, когда можно проводить ремонт улиц — с 1 мая по 1 октября. Из-за этого дорожные работы одновременно начались по всему городскому центру. Тем не менее, до 20 ноября подрядчики обязаны завершить благоустройство.

«Лучше смотреть на стройку, чем на изуродованный тротуар», — добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Алексей Бубнов пообещал, что благоустройство центральных улиц города будет завершено до 3 ноября 2019 года. Ожидалось, что работы сдадут до 28 октября, но на тротуарах до сих пор не уложили плитка.

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