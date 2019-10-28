Москва, , 11:11 — REGNUM Украина своим бардаком ведет себя к новой гражданской войне, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян обрисовал ситуацию на Украине, где меньшинство желает продиктовать свои условия всей Украине, и продиктовать оно их может только тоталитарно-репрессивным методом, на который у него: а) не хватает сил, б) нет международной ситуации, в) есть Россия. Значит, они хотят немыслимого.

«Значит, вместо того, чтобы сделать что-нибудь, они будут раскручивать бардак непрерывно. Вы будете просаживаться и просаживать, потому что нормальный режим установить вы не можете, а меньшинство требует того, что вы тоже установить не можете. Значит, что можете? Бардак больше и больше… Что по ту сторону этого времени? Господин Билецкий, которого так пиарят, или господин Порошенко? Значит, этим вы стимулируете будущую гражданскую войну»

Как ранее заявлял Кургинян, президент Украины Владимир Зеленский сознательно опускает себя перед националистами, пытаясь при этом как-то держать образ. Таким образом он дает понять, что сила не президент, сила — бандеровские националисты.

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