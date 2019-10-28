Москва, 28 октября 2019, 11:11 — REGNUM Украина своим бардаком ведет себя к новой гражданской войне, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян обрисовал ситуацию на Украине, где меньшинство желает продиктовать свои условия всей Украине, и продиктовать оно их может только тоталитарно-репрессивным методом, на который у него: а) не хватает сил, б) нет международной ситуации, в) есть Россия. Значит, они хотят немыслимого.
Как ранее заявлял Кургинян, президент Украины Владимир Зеленский сознательно опускает себя перед националистами, пытаясь при этом как-то держать образ. Таким образом он дает понять, что сила не президент, сила — бандеровские националисты.
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