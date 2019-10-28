Тбилиси, 28 октября 2019, 11:10 — REGNUM Международный валютный фонд назвал фискальные реформы в Грузии успешными. Об это свидетельствует одна из частей отчета по обзору региональной экономики — «Уроки фискальной реформы в Грузии», передает 28 октября Первый канал Грузинского телевидения.
МВФ указывает на такие успешные действия как принятие нового Бюджетного кодекса, фискальную дисциплину, разработку программного бюджетирования и отчетности о рисках. В результате, как считают авторы отчета, в Грузии значительно повысилась фискальная прозрачность.
По мнению специалистов международного валютного фонда, Грузия должна продолжить реформы, в том числе повысить эффективность бюджетных расходов.