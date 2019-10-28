Москва, , 11:02 — REGNUM В Госдуме с долей недоверия отнеслись к заявлению Украины о вывозе вооружения добровольцев с территории Донбасса.

«Дьявол, как всегда, в деталях. Речь идет о вывозе «легального» оружия. Сколько еще и где оружия нелегального — вопрос открытый», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 вблизи линии разведения сил в Донбассе.