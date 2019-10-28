Амритсар, Индия, , 11:19 — REGNUM Пакистан откроет 80 миграционных стоек для индийских паломников-сикхов на пропускном пункте Картарпурского коридора. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Пакистанское руководство утверждает, что все необходимые меры были предприняты для обеспечения комфортного и безопасного путешествия индийских паломников по территории Пакистана. В пограничном пропускном пункте будет открыто 80 миграционных стоек, которые позволят сикхам быстро проходить паспортный контроль. Затем паломники будут доставлены к гурудваре (молельному дому) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе под защитой местных сил безопасности.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на индийско-пакистанской границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару Картарпур Сахиб без получения пакистанской визы. Пропускная способность коридора составит 5 000 паломников в день. Исламабад планирует взимать по 20 долларов с каждого индийского паломника, пересекающего границу. Таким образом, благодаря Картарпурскому коридору Пакистан сможет выручать около 3 млн долларов ежемесячно. Индия выступила против взимания какой-либо платы с паломников, однако все же согласилась на условия Исламабада.