Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить практику конфискации автомобилей за управление транспортным средством после лишения водительского удостоверения. Об этом 28 октября заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, в республике регистрируется много фактов управления автомобилем без водительского удостоверения. В связи с этим правоохранительные органы Казахстана изучают опыт России и Белоруссии.

Кожаев добавил, что в Белоруссии предусмотрена конфискация автомобиля за указанное правонарушение. «Вот где-то по этому пути мы пойдем», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за скотокрадство.

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