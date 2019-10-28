Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Екатеринбурге завершились спортивные мероприятия в рамках спартакиады народов Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Финальной частью спартакиады стало проведение футбольного турнира, в котором победу одержали представители узбекской общины Свердловской области. Всего за победу в футбольном турнире поборолись 18 команд.

Как сообщало ИА REGNUM, спартакиада народов Среднего Урала стартовала в середине октября с проведения шахматного турнира. Победу в данном виде спорта одержала команда представителей Армении в Свердловской области. Также в рамках спортивного форума 19 октября прошёл волейбольный турнир.

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