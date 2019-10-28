Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM Власти Индии обратились с жалобой в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу отказа Пакистана пропустить через свое воздушное пространство самолет с премьер-министром страны Нарендрой Моди, об этом 28 октября сообщает издание NDTV со ссылкой на источник.

«Разрешения на полеты предоставляются в соответствии с принципами ИКАО, Индия будет добиваться выполнения указанных принципов», — подчеркнул источник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 октября власти Пакистана запретили премьер-министру Индии пролететь через воздушное пространство страны, подобный запрет стал уже третьим за последнее время.

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